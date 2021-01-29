شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة الصحفيين، عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون النقابة ولائحتها بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر قانونًا يوم الجمعة 5 مارس 2021.

وينشر ”الخليج 365” شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة، وفقا للمادة 37 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، التى تنص على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشر عاما.

ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة، أن يكون قد مضى على قيده فى جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل بالنسبة المرشح لمنصب النقيب، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

ومن الأوراق المطلوبة للترشح، صورة لكارنية المشتغلين للمرشح ودمغة صحفية.