الدينار الكويتي يتخطى 52 جنيها.. تعرف على أسعار العملات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تخطى سعر بيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 52 جنيًها، في آخر جمعة في يناير 2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك.

ووفقا للموقع الرسمي للبنك الأهلي، سجل سعر الدينار الكويتي، أمس الخميس، 48.98 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الريال السعودي، أمس الخميس 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ووفقا للبنك، سجل سعر الدرهم الإماراتي أمس الخميس، 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار البحريني، أمس الخميس 40.47 جنيه للشراء و41.80 جنيه للبيع.

وسعر الريال العماني سجل أمس 39.75 جنيه للشراء و40.94 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الريال القطري، أمس الخميس 4.07 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الأردني، 21.78 جنيه للشراء و22.26 جنيه للبيع.