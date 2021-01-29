كيف تداول الدولار مقابل الجنيه بآخر أسبوع في يناير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

استقر سعر الدولار، مقابل الجنيه خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير، بعدما ارتفع في الأسبوع السابق، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، أمس الخميس، 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصرف في البنك الخميس الماضي.

وكان البنك المركزي، أعلن أن الاحتياطي النقدي لمصر قفز إلى 40.062 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها 841 مليون دولار، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وسجل الاحتياطي النقدي لمصر في نوفمبر الماضي 39.221 مليار دولار.

وتسلمت مصر الشهر الماضي الشريحة الثانية من قرضها مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.