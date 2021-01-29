صور.. إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت أحياء محافظة بورسعيد، حملات مكثفة، صباح اليوم الجمعة، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية.

وأشار فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة تعاونيات حسن عمار، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لمتابعة غلق مراكز للدروس الخصوصية، تطبيقًا للقانون وحرصًا على صحة أبنائنا الطلاب.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ناشد أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصا على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا وتأمين حياة المواطنين.