كوريا الجنوبية تسجل 469 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 77 ألفا و 395 إصابة.

كما أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية عن تسجيل 13 وفاة جديدة بكورونا حدث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1399 وفاة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع عدد حالات الشفاء من المرض بمقدار 487 شخصا عن اليوم السابق إلى 66 ألفا و 603 حالات، بينما تراجع عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي بمقدار 31 شخصا عن اليوم السابق إلى 9493 شخصا.