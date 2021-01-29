مصرع طفل غرقا وسط واد “أم الربيع”

جدة - عبدالحي حسين - اهتزت جماعة دار ولد زيدوح إقليم الفقيه بنصالح، عصر الخميس، على وقع غرق طفل، يبلغ من العمر 15 سنة، في واد أم الربيع.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الضحية كان يسبح رفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن يتوارى عن الأنظار، حيث لقي مصرعه غرقا أمام أنظار أصدقائه في مشهد محزن.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من انتشال جثة الضحية، من وسط واد أم الربيع، فيما عرف مكان الحادث استنفارا لمختلف عناصر السلطات المحلية.

وفتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا حول الحادث، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات، في المستشفى الإقليمي الفقيه بن صالح.