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قطر وليبيا تتضامنان مع تونس على خلفية محاولة تسميم رئيسها

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بغداد - ياسين صفوان - أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للرئيس التونسي قيس سعيد عن مشاعر التضامن معه على خلفية الحادثة المتعلقة بمحاولة تسميمه.

وذكر موقع رئاسة الجمهورية التونسية على "فيسبوك" أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد تلقى اتصالا يوم امس الخميس من "أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أعرب عن تضامنه الكامل مع تونس ورئيسها إثر الحادثة المتعلقة بمحاولة تسميم رئيس الجمهورية".

وأوضح البيان أن "الرئيس التونسي بدوره أعرب عن " فائق شكره لشقيقه سمو أمير دولة قطر وطمأنه على صحته".

وتلقى الرئيس التونسي أيضا اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، عبر فيه عن "تضامنه مع تونس وشعبها إثر محاولة التسميم التي تعرض لها رئيس الجمهورية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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