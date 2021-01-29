غوتيريش يوقف مبعوثا أمميا جديدا عن العمل بعد 6 أيام من تعيينه.. والسبب؟

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه أوقف مبعوثه الجديد في مجال التكنولوجيا عن العمل على خلفية تحقيق في اتهامات بالتحرش.

ويأتي ذلك بعد 6 أيام فقط من إعلان غوتيريش تعيين فابريزيو هوشيلد دروموند مبعوثا له في مجال التكنولوجيا.

وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك: "هناك ادعاءات يتم التحقيق فيها وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به"، مضيفا أن "هوشيلد قد تم منحه إجازة إدارية "كإجراء احترازي"، بحسب روسيا اليوم

وصرح غوتيريش بأنه علم بهذه الادعاءات قبل يومين فقط ولم يعرف بعد "بالضبط ما هي طبيعة الاتهامات الموجهة".

وأضاف: "آمل أن يجرى التحقيق بسرعة لن يكون هناك دائما أي تسامح في ما يتعلق بالتحرش الجنسي أو غيره من أشكال التحرش".

ويواجه هوشيلد وهو مسؤول مخضرم في الأمم المتحدة من تشيلي العديد من الشكاوى من النساء اللائي عملن معه ويدعين تحرشه بهن وغير ذلك من السلوك غير اللائق خلال العامين الماضيين، وفقا لبوابة أخبار الأمم المتحدة "باس بلو".