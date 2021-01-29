الامم المتحدة تدعو واشنطن وطهران للعمل معا للخروج من المأزق حول الاتفاق النووي

بغداد - ياسين صفوان - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الولايات المتحدة وإيران إلى العمل معا للخروج من المأزق الحالي بشأن الاتفاق النووي الدولي.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول إمكانية أن يقود وساطة للخروج من المأزق قال غوتيريش، إن "هناك عملا كثيرا يتعين القيام به، لكن لا أتوقع حلا فوريا"، معتبرا أن "كل من شارك في خطة العمل الشاملة المشتركة (اسم الاتفاق النووي) والأطراف المعنية الأخرى، يجب أن يعملوا معا لتقليص عدم اليقين ومواجهة الصعوبات والعقبات"، دون أن يجيب على مسألة الوساطة المحتملة"، بحسب روسيا اليوم

وتابع غوتيريش أن الأمر يتعلق بـ"ضمان تحرك الأمور تدريجيا نحو وضع يمكن أن نتوصل فيه إلى اتفاق ضروري لسلام واستقرار الخليج والعالم أجمع".

ورأى أن "الاتفاق النووي الموقع في 2015 والهادف إلى منع ايران من حيازة سلاح نووي شكل انتصارا دبلوماسيا كبيرا وعنصرا أساسيا للسلام والاستقرار في الخليج ونحن نأسف لأن الاتفاق بات موضع شك".

وأضاف: "من الواضح أن هناك صعوبات وعقبات وتعقيدا متزايدا لأن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق واتخذت إجراءات إضافية (عقوبات). في الوقت نفسه، اتخذت إيران بعض الخطوات لتطوير قدراتها النووية".