شرطة كمرك تضبط ادوية بشرية مخالفة في ام قصر

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الوزارة الداخلية، عن ادوية بشرية مخالفة لضوابط الخزن الصحي في ام قصر.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط واحباط عملية تهريب حاوية حديدية حجم (40 قدم) تحتوي على (ادوية بشرية) مخبأة خلف مرشات مبيد حشرات غير مصرح بها ومخالفة لضوابط الخزن الصحي".

واضاف البيان انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وعرض الاوراق التحقيقية على انظار السيد قاضي التحقيق".