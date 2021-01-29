توافق إماراتي سوداني على احتواء التوتر في أفريقيا ودعم السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الإمارات والسودان توافق الرؤى بينهما حول أهمية احتواء التوترات ووقف التصعيد بالقارة الأفريقية وتعزيز سبل السلام والاستقرار بها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.



وبحثا الطرفان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات جائحة " كوفيد - 19 " في البلدين والعالم، والجهود المبذولة للسيطرة عليها واحتواء آثارها.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم الإمارات للحوار والحلول السياسية لمختلف القضايا في المنطقة، بما يصب في مصلحة السلام والتنمية لشعوبها وشعوب العالم.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس السيادة السوداني مواقف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الداعمة لترسيخ السلام والاستقرار والتعايش والتنمية في المنطقة، معربا عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للسودان على جميع الأصعدة خاصة خلال جائحة " كورونا.