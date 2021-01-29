"بورتر" الأمريكية في البحر الأسود.. والدفاع الروسية ترد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دخول السفينة المدمرة "بورتر" الأمريكية المسلحة بصواريخ "كروز" إلى مياه البحر الأسود.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن أسطول البحر الأسود يراقب تحركات المدمرة "بورتر" عن كثب.



وقالت وزارة الدفاع في بيان، "قوات أسطول البحر الأسود تراقب تحركات المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "بورتر" التي دخلت البحر الأسود الساعة 19:00 من يوم 28 يناير 2021".

وأعلنت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، الخميس، أن المدمرة الأمريكية بورتر تجري تدريبات في البحر الأسود.

وقالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية على تويتر: "المدمرة الأمريكية بورتر تتحرك باتجاه البحر الأسود حيث ستجري مناورات للحفاظ على الأمن البحري في المنطقة".

وفي 23 يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود الروسي يتتبع المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" في مياه البحر الأسود.



وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو إزاء تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو) قواته في البحر الأسود، مشيرة إلى أن تصرفات الحلف من شأنها تقويض الاستقرار في الإقليم وتدق إسفينا بين دول الجوار.

وتُصنف "بورتر" التي دخلت الخدمة الفعلية عام 1999، من فئة "أرليه بورك المدمرة".

وتزن المدمرة نحو 9 آلاف طن، فيما يصل طولها لـ157 متراً، وعرضها 20 متراً، بينما تبلغ سرعتها 56 كلم في الساعة.