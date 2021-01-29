المعارضة التركية لأردوغان: تسييس مؤسسات الدولة مرفوض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل المعارضة التركية شن هجومها على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته التي أدخلت البلاد في العديد من الأزمات.

وفي هذا الإطار جدد كمال قليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية، دعوته لنظام أردوغان، الخميس، لعدم تسييس القضاء ومؤسسات الدولة.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعتها ”الخليج 365”.

وطلب زعيم المعارضة عدم تسييس مؤسسات الدولة، جاء ردًا على سؤال حول تصريحات سابقة لها كان قد اعتبر كافة المسؤولين وحكام الولايات المنتمين للعدالة والتنمية بمثابة مليشيات للحزب الحاكم وأردوغان.

وأوضح أوغلو أنه لم يكن بكلمة مليشيات المعني الحرفي لها، متابعًا "قصدت أن موظفي الدولة بلا استثناء أصبحوا ينتهجون سياسات حزب العدالة والتنمية دون تفكير".



وشدد على "ضرورة محافظة موظفي الدولة على مبدأ الحيادية".

كما أوضح أن إعلان الحكومة التركية رفع دعوى قضائية ضده يعني أن "القضاء تحت أمرهم"، مشددًا على ضرورة عدم السماح لحزب العدالة والتنمية بتسيس الدولة.

انتخابات مبكرة

وأعرب قليجدار أوغلو عن استغرابه من هجوم أردوغان المستمر على حزبه، متسائلا "هل يستهدفننا لأن حزبنا دائمًا ما يتحدث عن الجوع والبطالة في البلاد؟ أم عن حالة الفقر التي أصابت التجار؟".

من جانبه دعا باباجان لإجراء انتخابات مبكرة، وقال إنها "ستكون للحد من الأزمات والمشكلات التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن حزبه لا ينوي الدخول في أي تحالف سياسي، وتركيزه الحالي على حل المشكلات والأزمات".

وشدد هو الآخر على ضرورة عدم تسييس منظمات الدولة، قائلًا "منذ إقرار النظام الرئاسي (عام 2018) بدلًا من النظام البرلماني والمشاكل تزداد في تركيا".