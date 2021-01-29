حدث ليلاً| حبس حفيد رجل أعمال شهير متهم بقتل مهندسة بالغردقة.. انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.5 %

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128440 حالة حتى اليوم.

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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق هائل بالدرب الأحمر (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق شب بمخلفات داخل منطقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

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فرنسا تتخذ إجراءات إضافية حيال تفشي فيروس كورونا وانتشار سلالات جديدة متحورة منه

قال جابريل اتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية مساء اليوم الخميس، بعد اجتماع بين رئيس الوزراء جان كاستيكس وممثلين سياسيين إنه تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية حيال تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانتشار سلالات جديدة متحورة منه.

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حريق في سراي طرابلس وإلقاء المزيد من القنابل داخلها وارتفاع عدد الجرحى

اندلع حريق مساء الخميس في المحكمة السنية الشرعية داخل السراي في مدينة طرابلس شمال لبنان جراء إلقاء عبوة مولوتوف من قبل المحتجين، الذين ألقوا 3 قنابل يدوية إضافية داخل السراي وارتفع عدد الجرحى إلى 102.

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عقب سيجارة كاد ينتهي بكارثة.. ماذا حدث في حريق محطة مترو البحوث؟

الحادية عشرة مساء الخميس الأجواء مألوفة داخل أروقة الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمنطقة بين السرايات. طقس بادر تراجعت معه حركة السيارات والمارة على حد سواء لكن أحد المارة كان له رأي آخر.

أمام الباب الرئيسي للإدارة أبلغ مواطن "في حريق بمحطة مترو البحوث". تبعد المحطة أمتار قليلة عن مقر الإدارة.

مع سماع دوي السرينة المعروفة استعدت أطقم الإطفاء. انتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت سيارتي إطفاء وثالثة تخص شرطة النقل والمواصلات.

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احتجاج روسي على تصريحات ألمانية في قضية نافالني

أعربت روسيا عن احتجاجها الشديد على تصريحات بعض المسؤولين في ألمانيا، على رأسهم وزير الخارجية هايكو ماس، حول قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

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بايدن يتجه لتوقيع أوامر تنفيذية لتوسيع الحصول على الرعاية الصحية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يوقع اليوم الخميس على أمرين تنفيذيين يرميان إلى توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية.

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انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.5 % خلال العام الماضي

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي بنسبة 5ر3% من إجمالي الناتج المحلي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

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بالخرائط.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدارات الأقمار الصناعية تشير إلى أن أماكن تساقط الأمطار على مطروح والسلوم والظهير الصحراوي لهم، وتتحرك شرقا مع الوقت.

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السعودية.. تدشين حملة "الخوارج شرار الخلق" للتوعية بخطر "الإخوان" والجماعات إرهابية

دشن محافظ صامطة بالسعودية، أحمد بن عبد الله زعلة، في مكتبه، اليوم، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة، تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق"، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

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مقتل عدة أشخاص جراء تسرب كيماوي في جورجيا الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس ، أن عدة أشخاص لقوا حتفهم في أعقاب تسرب كيماوي في مصنع لمعالجة الأغذية في ولاية جورجيا جنوب الولايات المتحدة.

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روسيا تعلن زيادة رحلاتها المنتظمة إلى مصر اعتبارا من الشهر المقبل

أعلن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، زيادة عدد الرحلات المنتظمة من روسيا إلى مصر بمعدل لا يزيد عن رحلة واحدة في الأسبوع من حوالي 10 مطارات روسية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

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بريطانيا تضيف الإمارات وبوروندي ورواندا إلى قائمة حظر السفر بسبب كورونا

أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، عن إضافة الإمارات العربية المتحدة وبوروندي ورواندا إلى قائمة حظر السفر التي يُمنع المسافرون إليها من دخول الأراضي البريطانية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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واشنطن: تركيا مصدر قلق وعليها احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفان، تركيا بـ"مصدر القلق" بالنسبة للولايات المتحدة ودول أوروبا وذلك في أول هجوم من إدارة الرئيس جو بايدن على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غداً الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، و طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

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بالمجان.. "الصحة": كل غير القادرين سيحصلون على لقاح كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن كل غير القادرين سيحصلون على لقاح كورونا مجانا، لافتا إلى أن مصر ننتظر الشحنة الأولى من استرازينيكا البريطاني، وسداد قيمتها من صندوق تحيا مصر.

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حريق في محطة مترو البحوث.. والمعاينة: ماس نتج عنه احتراق كابلات الكهرباء

اندلع حريق في محطة مترو البحوث وسط محافظة الجيزة، اليوم الخميس.

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حبس حفيد رجل أعمال شهير لاتهامه بقتل مهندسة بالغردقة.. والمحافظ: "لا أحد يجرؤ يكلمني"

قررت النيابة العامة بالبحر الأحمر حبس المتهم في واقعة مقتل مهندسة ديكور تدعى "ماي إسكندر جيد"، دهسا، إثر حادث تصادم عنيف أدى إلى مصرعها على طريق سهل حشيش المتجه إلى الجونة، خلال عودتها من عملها إلى مقر إقامتها بالقاهرة.

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