بعد دخوله في معركة الأمعاء الفارغة.. دفاع أحمجيق: وضعيته الصحية والبدنية متدهورة

جدة - عبدالحي حسين - عقب الإضراب عن الماء والطعام الذي يخوضه نبيل أحمجيق، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، منذ الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تنقيله من السجن المحلي في مدينة طنجة إلى السجن المحلي في مدينة وجدة؛ عبرت هيئة دفاعه، عن قلقها جراء ما أسماته “التدهور الملحوظ في الحالة الصحية والبدنية للمعتقل بسبب الإضراب”.

وأوضحت هيئة دفاعه في وجدة، أنها المكلفة من عدد من المحاميات والمحاميين، على صعيد هيئة وجدة، أنها قامت بزيارته أمس الاربعاء، مؤكدة حق المعتقل في “ربط الإتصالات بواسطة هاتف المؤسسة السجنية، والتواصل بكل حرية وفي إطار القانون” معبرة عن رفضها من “حرمانه من هذا الحق تحت أي مبرر”.

علاوة على ذلك، دعا المصدر نفسه، إلى “تعجيل الاستجابة لمطالب المعتقل نبيل أحمجيق وتمتيعه، بكافة حقوقه القانونية والدستورية لاسيما المكتسبة في سياق نضالاته السابقة داخل السجن”.

ولفتت هيئة الدفاع نبيل أحمجيق، الانتباه إلى “ممارسة دورها الحقوقي في هذا الملف وتجسيد رسالة الدفاع حتى ينال المعتقل نبيل أحمجيق حقوقه القانونية والدستورية وفك الإضراب المفتوح عن الماء والطعام صونا لحقه المقدس في الحياة”، بحسب تعبيرها.

ويشار إلى أن معتقلي حراك الريف الستة، الذين كانوا قابعون في سجن طنجة، أعلنوا الاسبوع الماضي عن دخولهم في معركة الأمعاء الفارغة، قبل تفريقهم وترحيلهم إلى سجون أخرى.