بايدن يعين روبرت مالي مبعوثا خاصا بالشأن الإيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية بأن إدارة الرئيس جو بايدن عينت روبرت مالي، مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما، مبعوثا خاصا بالشأن الإيراني.

كان مالي عضوا رئيسيا في فريق الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية.



وانسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018.

وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن قد أكد أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، "الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت".

لم تعد إيران تحترم التزاماتها

وقال بلينكن في أول مؤتمر صحفي له "لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضا إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله".

والأربعاء الماضي، أرسلت الولايات المتحدة مجددا القاذفة "بي-52" إلى منطقة الشرق الأوسط، في ثالث طلعة لها فوق منطقة الخليج منذ مطلع يناير، والأولى منذ تولي الرئيس الجديد جو بادين مقاليد الحكم.



وأقلعت القاذفة القادرة على حمل أسلحة نووية من قاعدة باركسدايل الجوية في لويزيانا (جنوب الولايات المتحدة)، كما جاء في بيان للقيادة المركزية للجيش الأمريكي.

وأضاف البيان "ترمي هذه المهمة لإثبات قدرة الجيش الأمريكي على نشر قوات جوية في كافة أنحاء العالم لردع أي هجوم محتمل وإظهار التزام الولايات المتحدة تجاه أمن المنطقة".