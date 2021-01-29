واشنطن "تراجع" التزام طالبان في أفغانستان باتفاق السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن للرئيس الأفغاني أشرف غني، الخميس، إن الولايات المتحدة تراجع ما إذا كانت طالبان قد أوفت بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام المبرم في فبراير/ شباط.

وتحدث بلينكن مع الرئيس الأفغاني عبر الهاتف، بحسب بيان قدمته وزارة الخارجية الأمريكية.



وأشار بلينكن إلى "أن الولايات المتحدة تراجع اتفاق فبراير/شباط 2020 بين الولايات المتحدة وطالبان وما إذا كانت طالبان تفي بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وخفض العنف في أفغانستان، والدخول في مفاوضات ذات مغزى مع الحكومة الأفغانية وأصحاب المصلحة الآخرين".

ووفقًا للاتفاقية الموقعة مع طالبان، خفضت الولايات المتحدة تدريجيا عدد القوات المتمركزة في أفغانستان إلى 2500 جندي.

وعلى الرغم من محادثات السلام الجارية بين الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة منذ منتصف سبتمبر/أيلول، إلا أن العنف في أفغانستان لا يزال مستمرا، وترفض طالبان حتى الآن قبول وقف إطلاق النار.



وتهدف المحادثات إلى إنهاء عقود من الحرب، لكن لم يتم تحقيق تقدم.