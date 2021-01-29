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السنغال تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في السنغال اليوم، عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من ، تعود لهندي مقيم في البلاد.

وقال مدير معهد البحوث الصحية والمراقبة الوبائية والتدريب سليمان مبوب خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن الاختبارات اليومية أكدت وجود السلالة البريطانية المتحورة سارس - كوف -2. وأضاف سليمان مبوب أنه من الضروري تطبيق التدابير الاحترازية بصرامة نظرًا لأن السلالات المتحورة تنتقل بسرعة أكبر. من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السنغالية ممادو نداي، أنه جرى الكشف عن حالة من السلالة البريطانية المتحورة لدى مقيم هندي يعيش في السنغال، وشفي الآن. وكانت جمهورية غامبيا المجاورة للسنغال، قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل إصابات بالسلالتين المتحورتين البريطانية والجنوب أفريقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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