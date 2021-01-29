شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 101.03 مليون والوفيات مليونان و178376 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 101.03 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و178376.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 429661 25661892 الهند 153847 10701193 البرازيل 220161 8996876 روسيا 71651 3793810 المملكة المتحدة 103126 3743734 فرنسا 74456 3106859 إسبانيا 57291 2670102 إيطاليا 87381 2515507 تركيا 25476 2449839 ألمانيا 52523 2170741 -