شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه عقوبة الحصول على تمويل من جهاز المشروعات ببيانات غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى نستعرض العقوبات الخاصة بالحصول على تمويل من الجهاز والتصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها، أو تزوير أوراق للحصول على تمويل، خاصة أن التشريع يهدف في المقام الأول والأخير لدمج هذه القطاع في القطاع الرسمي للدولة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
• تلقى تمويل من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
• حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة.