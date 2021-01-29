ميليشيا عراقية تتوعد بضرب "برج خليفة" في دبي بطائرات انتحارية مُسيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - هددت ميليشيا عراقية باستهداف برج خليفة في إمارة دبي، من خلال تفجير بطائرات انتحارية مسيرة.



وقالت مجموعة "سايت" الاستخبارية على موقعها، إن ميليشيا "ألوية الوعد الحق" العراقية الموالية لإيران، نشرت دعاية وصور، تظهر محاولة افتراضية لاستهداف برج خليفة بطائرات انتحارية.



ويأتي هذا بعد يومين من هجوم صاروخي، تعرضت له العاصمة السعودية الرياض، وتبنته مجموعة مسلحة موالية لإيران.



وقال تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن الهجوم الذي استهدف الرياض السبت الماضي، أسفر عن وقوع أضرار في مجمع ملكي مهم في الرياض.



وقالت الصحيفة إن الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرات مسيرة أو صواريخ، هو الأول الذي يستهدف الرياض منذ نحو سبعة أشهر، وقد تبنت مسؤوليته مجموعة مغمورة تدعى "ألوية وعد الحق"، التي نشرت الدعاية المعادية للإمارات.



وإثر تنفيذ الهجوم على الرياض، انتشر بيان منسوب إلى الميليشيا المسلحة، على موقع تويتر، توعد بمزيد من الهجمات على السعودية، ومهددا في نفس الوقت بهجمات على مدينة دبي.



وتتعرض السعودية لهجمات متواصلة من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، خصم السعودية اللدود، لكن الصواريخ والطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون نادرا ما تصل إلى أجواء العاصمة السعودية التي تبعد نحو 700 كلم عن الحدود اليمنية.



وتعتبر هذه من المرات النادرة إن لم تكن الأولى، التي تتبنى فيها ميليشيات عراقية موالية لإيران، مسؤولية الهجوم على السعودية.

المصدر: موقع الحرة