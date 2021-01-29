شكرا لقرائتكم خبر عن «إلويز» تخلف 21 قتيلاً في إفريقيا.. وعاصفة تجتاح كاليفورنيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أودت العاصفة القوية «إلويز»، حتى أمس الخميس، ب21 شخصاً في أنحاء جنوب القارة الإفريقية، بعدما أبلغت موزمبيق عن خمسة قتلى آخرين، وإي سواتيني، عن اثنين، في وقت تتعرض فيه ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى عاصفة ثلجية، حاملة معها رياحاً عاتية وأمطاراً، ما أدى إلى تحذيرات من فيضانات محتملة وتهديدات بانهيارات أرضية في مناطق شهدت حرائق غابات مؤخراً.

وضعفت قوة العاصفة «إلويز» التي كانت إعصاراً عندما اجتاحت، يوم السبت الماضي، مدينة بيرا الساحلية وما حولها في وسط موزمبيق، وهي منطقة ما زالت متضررة من إعصار «إيداي» المدمر في 2019. وتراجعت شدة الإعصار ليصبح عاصفة مدارية، وتحركت نحو الداخل، لتسبب أمطاراً غزيرة وفيضانات جنوبي القارة.

وتضررت المنازل والبنية التحتية في موزمبيق وزيمبابوي وإي سواتيني وجنوب إفريقيا، كما تلفت المحاصيل، فيما شردت العاصفة عشرات الآلاف في موزمبيق، خاصة، بعدما أغرقت مساحات كبيرة من الأرض بالمياه.

وقال نائب مدير المعهد الموزمبيقي لإدارة مخاطر الكوارث: «سجلنا إجمالاً 11 وفاة جراء الإعصار إلويز كما تضرر 267 ألفاً في المنطقة، وأجلينا33191 من المناطق الخطرة».

وفي إي سواتيني، قالت الشرطة إن عدد القتلى ارتفع من اثنين إلى أربعة. وكانت جنوب إفريقيا أبلغت عن حالتي وفاة، وزيمبابوي عن ثلاث. وقتل واحد في مدغشقر قبل أن تضرب «إلويز» ساحل القارة.

وفي الولايات المتحدة، اجتاحت عاصفة قوية شمال ولاية كاليفورنيا، حاملة معها أمطاراً غزيرة وثلوجاً ورياحاً عاتية، باتجاه الجنوب في وقت مبكر من، أمس الخميس، ما أدى إلى تحذيرات من الفيضانات والتهديدات بانهيارات طينية في المناطق التي تعرضت مؤخراً لحرائق الغابات.

ويتوقع ان تتأثر جراء العاصفة أجزاء من وسط وشمال كاليفورنيا. وحذرت السلطات من أن الأمطار قد تسبب فيضانات في بعض الأماكن. وتتزايد المخاوف من أضرار كبيرة في المناطق التي تعرضت لحرائق غابات في الولاية العام الماضي، حيث لا تستطيع الأرض امتصاص الرطوبة، ويمكن أن يجلب المطر الوحل والصخور والأشجار، وغيرها من الحطام المتدفق إلى مناطق أخرى.

ودمرت العاصفة عدداً من خطوط الكهرباء عبر رقعة واسعة من شمالي الولاية، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن 575 ألف شخص، في وقت دعت السلطات خمسة آلاف شخص يقيمون في المناطق المتضررة من الإعصار إلى الاستعداد لتنفيذ عمليات إجلاء. كما تم وضع فرق الإنقاذ في خمس مقاطعات على أهبة الاستعداد بسبب تهديدات الفيضانات.

وحذرت السلطات من اضطرابات في التنقل بسبب تزايد تساقط الثلوج، خاصة في ممر تيجون، وهو طريق جبلي رئيسي للطريق السريع بين الشمال والجنوب يربط بين جنوب كاليفورنيا والوادي الأوسط. ( وكالات)