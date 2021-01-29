شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنتقد معاملتها خصماً استراتيجياً لأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت الصين الولايات المتحدة من التعامل معها كخصم استراتيجي، معتبرة ذلك سوء تقدير قد يؤدي إلى أخطاء، وشددت على أن احتواءها «مهمة مستحيلة»، فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن بكين من النزعة التوسعية.

خطأ استراتيجي

أكد السفير الصيني في واشنطن تسوي تيان كاي موقف الصين الساعي للتعايش السلمي مع الولايات المتحدة، مع تحذيرها من عدم تجاوز الخطوط الحمراء. وقال إن «معاملة الصين باعتبارها خصماً استراتيجياً وعدواً وهمياً سيكون خطأ استراتيجياً كبيراً»، مضيفاً أن «وضع أي سياسة على هذا الأساس لن يؤدي إلا إلى أخطاء استراتيجية فادحة». وأكد تسوي أن بكين تسعى للتعاون وليس للمواجهة، ودعا للتعامل مع الخلافات من خلال الحوار.

موقف حازم

وجه بايدن تحذيراً واضحاً من أي نوايا توسعية في شرق وجنوب شرق آسيا للصين. وفي دعوات وبيانات عديدة، شدد بايدن وكبار مسؤوليه الأمنيين على الدعم للحلفاء، اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ما يؤشر إلى رفض واشنطن مطالب الصين في الأراضي المتنازع عليها في تلك المناطق.

وأكد بايدن لرئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوغا أن إدارته ملتزمة بالدفاع عن اليابان بما في ذلك جزر سينكاكو المتنازع عليها بين اليابان والصين التي تطلق عليه اسم جزر دياويو.

وأكد وزير الدفاع لويد أوستن أن الولايات المتحدة «تبقى معارضة لأي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم في بحر الصين الشرقي» .

كما بعثت الولايات المتحدة رسائل تطمين الى حلفائها فيتنام وماليزيا والفلبين والهند بالوقوف الى جانبهم ورفض الادعاءات الصينية بملكية البحار او التاثير في حرية الملاحة الدولية. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الهندي راجناث سينج ، أكد اوستن أن شراكة الدفاع بين البلدين «مبنية على القيم والمصلحة المشتركة فلضمان أن تظل منطقة المحيط الهندي- الهادئ حرة ومنفتحة ».

مهمة مستحيلة

ورداً على هذه التأكيدات، حذرت وزارة الدفاع الصينية أمس الخميس الولايات المتحدة من أن «احتواء الصين مهمة مستحيلة» ودعت واشنطن إلى «عدم المواجهة والاحترام المتبادل». وشدد وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية على أن «العلاقات العسكرية الصينية الأمريكية هي الآن نقطة انطلاق تاريخية جديدة» مع وصول بايدن إلى الرئاسة.

إلى جانب ذلك، دفعت ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة المقترحة لتمثيل بلادها في الأمم المتحدة، تهمة التهاون مع الصين وقالت أمام مجلس الشيوخ إنه «عندما نمارس تأثيرنا بحسب قيمنا، يمكن أن تكون الأمم المتحدة مؤسسة حيوية لتعزيز السلام والأمن ورفاهنا الجماعي». وأضافت « الصين تناور داخل نظام الأمم المتحدة لخدمة أولوياتها السلطوية المناقضة للقيم التي قامت عليها المؤسسة والقيم الأمريكية».(وكالات)