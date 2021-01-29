شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترفع مستوى الإنذار في مواجهة خطر أعمال عنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية نشرة رفعت فيها مستوى الإنذار ضد الإرهاب مشيرة الى «مناخ من التهديدات المتنامية» في كل أنحاء الولايات المتحدة على صلة ب«متطرفين عنيفين» مناهضين لرئاسة جو بايدن.

وجاء في النشرة «تشير معلومات الى أن متطرفين عنيفين يعترضون على ممارسة السلطة الحكومية والانتقال الرئاسي، إضافة الى متظلمين آخرين تأثروا بروايات كاذبة، يمكن أن يواصلوا تعبئتهم ويحرضوا على ارتكاب أعمال عنف».

وأوضحت الوزارة أنها لاحظت أن «أعمال شغب عنيفة وقعت أيضاً في الأيام الأخيرة» وأن هذه التهديدات يمكن أن تستمر لأسابيع عدة.

وأضافت النشرة أن متطرفين لهم دوافع مختلفة وخصوصاً «غضبهم حيال القيود المرتبطة بكوفيد-19 ونتائج الانتخابات» الرئاسية، تآمروا العام 2020 وعمدوا أحياناً الى مهاجمة مقار رسمية.

واعتبرت وزارة الأمن الداخلي أن بعض هؤلاء «يمكن أن يشجعهم اقتحام (مبنى الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني»، في إشارة الى الهجوم الدامي لأنصار دونالد ترامب على مقر الكونجرس فيما كان المشرعون يصادقون على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وأكدت الوزارة عزمها على حماية «المنشآت الحساسة» و«السكان الذين قد يتعرضون لاستهداف بسبب ديانتهم وعرقهم وأصولهم وهويتهم أو رأيهم السياسي». ودعت الأمريكيين الى التحلي باليقظة، قائلة «انتبهوا الى محيطكم والى سلامتكم الشخصية».

وكان محللون أعربوا عن خشيتهم على حياة المسؤولين التنفيذيين والمشرعين المنتخبين بسبب مواقفهم الرافضة لتصديق مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية التي خسرها دونالد ترامب. وكان مشرعون وحكام ولايات تلقوا رسائل تهديد بالاعتداء على حياتهم.(أ.ف.ب)