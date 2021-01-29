شكرا لقرائتكم خبر عن الـ «شيوخ» ينظر في توجيه اللوم لترامب أمام صعوبة إدانته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدا أن إفلات الرئيس السابق دونالد ترامب من الإدانة أكثر ترجيحاً بعد أن أشار جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تقريباً إلى أنهم يعارضون محاكمته، ما عزز الجهود الرامية بدلاً من ذلك إلى توجيه اللوم له بعد نهب مبنى الكابيتول.

ويفكر الجمهوريون والديمقراطيون، على حد سواء، في إصدار قرار بتوجيه اللوم كبديل، بعد أن حظيت مذكرة طعن الثلاثاء في دستورية محاكمة رئيس سابق، بتهمة تستدعي عزله، بتأييد 45 من أصل 50 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

فشلت المذكرة، وستبدأ في 9 فبراير/شباط المحاكمة التي يواجه فيها ترامب تهمة «التحريض على التمرد».

ولكن مع موافقة خمسة جمهوريين فقط، إلى جانب الديمقراطيين الخمسين في المجلس على المضي قدماً في المحاكمة، بدا من غير المحتمل أن يصوت 17 جمهورياً ضد ترامب، وهو الحد الأدنى المطلوب للوصول إلى عتبة الثلثين لإدانته.

وأقر السيناتور الديمقراطي تيم كاين، أمس الأول الأربعاء، بأن تبرئة ترامب أمر محتمل جداً، قائلاً إنه يُعد بدلاً من ذلك قراراً من الحزبين لتوجيه اللوم إلى الرئيس السابق. وقال للصحفيين في الكونجرس: «لقد أعددت مسودة. لم أقدمها بعد، لأنني أحاول الحصول على أفكار الآخرين حول ما يجب أن تتضمنه. لكنني آمل أن نصل إلى نص وهو يمكن أن يكون بديلاً».

ويُعتقد أن كاين وهو من ولاية فرجينيا يعمل مع السيناتورة الجمهورية المعتدلة سوزان كولينز على اختيار العبارات. قالت كولينز الثلاثاء «أعتقد أنه من الواضح جداً من التصويت اليوم أنه من غير المحتمل إلى حد كبير أن يُدان الرئيس. عليكم بحساب الأصوات».

قد يكون توجيه اللوم أقل حدة من الاستبعاد، ولكنه بيان رسمي برفض التصرف. وتاريخياً وجه مجلس الشيوخ اللوم إلى رئيس أمريكي واحد هو أندرو جاكسون في عام 1834.

وسيحتاج الديمقراطيون لموافقة عشرة جمهوريين للتغلب على أي تكتيكات للعرقلة يضعها الموالون لترامب.

وفي حين يمكن أن يستتبع الإدانة التصويت بأغلبية بسيطة على ما إذا كان سيمنع ترامب من تولي أي منصب عام في المستقبل، فإن قرار اللوم لا يستتبعه مثل هذا المنع. ومن شأن ذلك أن يترك الباب مفتوحاً أمام ترامب للترشح مرة أخرى في عام 2024.

اتخذ بايدن الحريص على وضع ترامب وراءه وإحراز تقدم في مكافحة جائحة «كوفيد-19» وإنعاش الاقتصاد، نهج عدم التدخل في محاكمة العزل. (أ.ف.ب)