شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الكويتية تؤكد المضي قدماً في تطوير القوات المسلحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، مع قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الفريق أول كینیث فرانك ماكنزي، تعزيز التعاون المشترك.

وبحث الجانبان خلال لقائهما الذي عقد بقصر السيف، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مستجدات الأوضاع بالمنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بأن اللقاء بمناسبة الزيارة التي يجريها ماكنزي للبلاد.

وكان قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول كينيث ماكنزي، قد وصل والوفد المرافق له، في وقت سابق الخميس، إلى الكويت في زيارة رسمية.

من جانب آخر، تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، عدداً من الوحدات العسكرية، رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار قادة الجيش.

واستهل الجابر بزيارة لواء المغاوير/ 25؛ حيث قام بجولة شملت عدداً من وحدات وميادين التدريب باللواء، تخللها تقديم عروض للآليات، وأخرى لمهارات وفنون القتال، وأشاد الوزير بالمستوى المتقدم والمتطور الذي شاهده من منتسبي اللواء وما يبذلونه من جهد في سبيل تعزيز وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الميدانية والقتالية.

وأكد الجابر، في كلمة له خلال هذه الجولة، أن تاريخ لواء المغاوير يزخر بالبطولات دفاعاً عن الوطن وحمايته والذود عنه، مضيفاً أن اللواء ومنذ نشأته تعاقب على قيادته العديد من الأمار الذين كانت لهم بصمات مميزة وجهود كبيرة أسهمت في إثراء تاريخه، واليوم ومع ذكرى مرور 30 عاماً على بدء حرب تحرير دولة الكويت، يستذكر الجميع بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، التضحيات الجليلة، والشجاعة النادرة التي أظهرها منتسبو اللواء في التصدي للعدوان الآثم على وطننا الحبيب، والمشاركة بكل بسالة وإقدام في عملية تحريره، والإسهام في حفظ أمنه واستقراره، مبيناً أن المسؤولية الملقاة على عاتق منتسبي لواء المغاوير، تتطلب منهم العمل دائماً على تعزيز أوجه التعاون والعمل الجماعي المشترك مع إخوانهم من منتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني، الذين يشتركون معهم في نفس طبيعة المهام والواجبات، وذلك من خلال الجهود التنسيقية التي تبذلها القيادات في مختلف قطاعات قواتنا المسلحة.

وتفقد الجابر، خلال هذه الجولة موقع مجموعة سرايا الإنذار الراداري التابعة للقوة الجوية، واستكمل جولته التفقدية بزيارة إلى لواء الشهيد المدرع/35، وأقيم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع استعراض عسكري تفقد من خلاله قوات اللواء، ثم استمع إلى إيجاز مفصل عن مهام وواجبات وتشكيلات اللواء، والخطط والبرامج التي يتم وضعها لإعداد وتأهيل منتسبيه، والتمارين والتدريبات التي يتم تنفيذها للمحافظة على درجة جاهزيتهم واستعدادهم.

وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في كلمة له خلال هذه الجولة عن فخره واعتزازه بمنتسبي القوة البرية، الذين يسجل لهم التاريخ بأحرف من نور العديد من الإنجازات والتضحيات في ميادين البطولة، وذلك من خلال مشاركتهم لإخوانهم في الحروب العربية عامي 67 و73، إضافة إلى مشاركتهم الفعالة مع قوات حفظ السلام بالصومال عام 93 تحت مظلة الأمم المتحدة، واليوم يستكملون سلسلة هذه المشاركات المتميزة بالوقوف جنباً إلى جنب مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في عملية «إعادة الأمل» في واجب وطني يهدف إلى الدفاع عن وحدة وأمن واستقرار دول مجلس التعاون.

ودعا الجابر منتسبي الوحدات التي قام بزيارتها إلى المحافظة على درجة جاهزيتهم واستعدادهم، والسعي دائماً إلى تحقيق التطور والارتقاء في أدائهم، للوصول إلى المستويات المنشودة، وحتى يكونوا دائماً على أتم الاستعداد لتنفيذ مختلف المهام والواجبات التي توكل إليهم