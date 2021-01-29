شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تكبح الإصابات.. و"كورونا" ينحسر في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تزال حملات التلقيح واسعة النطاق أحد براعم الأمل النادرة، وتم إعطاء 82 مليون جرعة من اللقاحات في ما لا يقلّ عن 70 دولة ومنطقة في العالم، وفي نبأ سار، أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك أن لقاحهما ضد «كورونا» يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد الطفرتين الرئيسيتين للفيروس البريطانية والجنوب إفريقية.

في الأثناء قالت شركتا فايزر وبايونتيك إن «فوارق طفيفة» رصدت في اختبارات مقارنة الفيروس الأصلي والنسختين المتحورتين الجديدتين «لن تؤدي على الأرجح إلى انخفاض يذكر في فعالية الفيروس».

وأضاف البيان إن الاختبارات في المختبر «لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة». وأكد في الوقت نفسه أن التحالف «يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعد للاستجابة» إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح.

لقاحات لإفريقيا

وحصل الاتحاد الإفريقي على 400 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكورونا لدول القارة التي لا تملك أغلبيتها القدرة على تمويل حملة تلقيح لسكانها، ما يرفع إجمالي عدد اللقاحات المتوفرة للقارة خلال العامين المقبلين إلى 670 مليوناً.

فما أوصت اللجنة الألمانية للتلقيح بإعطاء لقاح أسترازينيكا، فقط للأشخاص الذين لا تفوق أعمارهم 65 عاماً بسبب نقص المعطيات المرتبطة بالأشخاص الأكبر سناً.

التخفيف مبكر جداً

في المقابل، اعتبرت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أنه «من المبكر جداً تخفيف» التدابير الصحية في أوروبا رغم تراجع عدد الإصابات في عدد كبير من الدول. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوجه، إن «30 دولة (من أصل 53 في المنطقة) شهدت تراجعاً كبيراً لمعدل الإصابة التراكمي على مدى 14 يوماً، رغم أن معدلات العدوى في كل أنحاء أوروبا لا تزال مرتفعة».

انحسار

وفي موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجائحة تنحسر تدريجياً في روسيا، لكن يجب على الروس ألا يتخلوا عن حذرهم. فيما قالت السلطات بالهند إنها تمكنت من كبح زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 إذ لم تبلغ خُمس مناطق البلاد عن أي حالات جديدة منذ أسبوع .

وقال وزير الصحة هارش فاردهان «نجحت الهند في احتواء الجائحة»، مشيراً إلى أن عدد الحالات المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية يقل عن 12 ألفاً.

ألمانيا والبرتغال

وتعتزم ألمانيا أن تخفض بشكل حاد حركة النقل الجوي مع بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا والبرتغال، وهي دول تعتبرها الأكثر تضرراً من النسخ المتحوّرة من الفيروس،فيما

قال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، إن بلاده تمر بمرحلة مروعة من الجائحة

وأعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، كاريسا إتيينه، من جانبها أن نحو مليون شخص في أمريكا الشمالية والجنوبية توفوا جراء كورونا.(وكالات)