شكرا لقرائتكم خبر عن دماء وغضب في شوارع طرابلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

تجددت الاحتجاجات في لبنان، أمس الخميس، لليوم الرابع على التوالي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واحتشد آلاف المحتجين وسط مدينة طرابلس شمالي لبنان، بعد مواجهات ليلية بين المحتجين وقوات الأمن، قتل فيها أحد المحتجين وأصيب المئات بجروح، وسط تحذيرات من الاستغلال السياسي لتحرك الشارع المطالب بتأمين لقمة العيش، فيما ادعى القضاء اللبناني على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم، في حين طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بوضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل خطراً ليس فقط على الجنوب فحسب؛ بل على السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكاً للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة.

انتشار كثيف للجيش

فقد تحرك الشارع الطرابلسي من جديد بعد ظهر أمس، بعد تشييع الشاب عمر طيبا البالغ 30 عاماً، الذي توفي في مستشفى النيني بطرابلس متأثراً بإصابته خلال مواجهات الليلة قبل الماضية، وقطع المحتجون الطريق في ساحة النور ورشقوا سراي طرابلس بالحجارة، في وقت توجه عدد من المعتصمين إلى منازل النواب في المدينة، لاسيما منزل النائب فيصل كرامي وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش التي منعتهم من الدخول. وجرت أعمال شغب وتكسير كاميرات مراقبة ورمي نفايات وإحراق إطارات أمام مدخل المبنى الذي يقطنه النائب سمير الجسر، وكذلك أمام منزل النائب محمد كبارة، وعند مدخل منزل النائب السابق أحمد فتفت.

تضامن مع طرابلس

وتزامناً مع انطلاق الليلة الرابعة من الاحتجاجات، قال «تيار المستقبل» بزعامة رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري في بيان: «إن هناك معلومات تؤكد وجود أمر مريب يعود بالذاكرة إلى مراحل الفلتان الأمني والاشتباكات المسلحة التي كانت تحصل عند الطلب في طرابلس».

وفي المناطق الأخرى، قطع محتجون السير على طريق عام بر الياس عند مفرق المرج في البقاع الأوسط (طريق شتورا- نقطة المصنع الحدودية نحو سوريا) تضامناً مع طرابلس. وجرى اعتصام دعا إليه الحزب الشيوعي اللبناني أمام السراي الحكومي وسط بيروت، في وقت أكد ​الصليب الأحمر اللبناني،​ أن الحصيلة الإجمالية للجرحى بلغت 226 إصابة في طرابلس 66 منهم نقلوا للمستشفيات.

الاستغلال السياسي

وفي هذا الإطار، صدر عن مجموعات في «ثورة 17 تشرين» بيان أكدت فيه شرعية التحرك في طرابلس وأي منطقة في لبنان، مشيرة إلى سلمية الثورة ومشروعية غضب الناس. ودان البيان استغلال التحرك ودس المخربين والمحرضين على إثارة الشغب، معتبراً أن الإقفال التام من دون تأمين ما يتوجب لآلاف العائلات التي تؤمن قوتها من عملها اليومي، التي تركت فريسة للجوع الذي لا يقل خطورة عن وباء «كورونا»، هو بمثابة قنبلة موقوتة.

الانتهاكات الإسرائيلية

من جهة أخرى، ادعت مدعية عام جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ بجرم الإهمال الوظيفي. كما ادعت على صاحب شركة استيراد الدولار من الخارج وأحد الصرافين بجرم مخالفة قرار إداري، وأحالتهم مع الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم.

إلى ذلك، أثار الرئيس دياب مع قائد قوة «اليونيفيل» في لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول ورئيس قسم الشؤون السياسية في القوة نيراج سينغ، خلال استقبالهما، أمس، موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، وكذلك الأعمال الاستفزازية الإسرائيلية، وطالب بوضع حد نهائي لهذه الأعمال التي تشكل خطراً ليس فقط على الجنوب فحسب؛ بل على السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكاً للقرار1701.

رجل أعمال سوري ينفي صلته بكيماويات انفجار مرفأ بيروت

نفى رجل الأعمال السوري جورج حسواني، أمس الأول الأربعاء، أي صلات له بالانفجار الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل نحو 200 شخص في العاصمة اللبنانية، وقال لرويترز إنه لا يعرف شيئاً عن شركة لها صلة بعملية شراء شحنة الكيماويات التي انفجرت.

وورد اسم حسواني في تقارير لرويترز، ووسائل إعلام أخرى، الشهر الجاري، بعد أن تبين أن شركة (هيسكو) لأعمال الهندسة والبناء التي كان يمتلكها حسواني أبقت على سجلها التجاري في العنوان نفسه في لندن المسجلة به شركة (سافارو) المحدودة. وكانت الشركة التي طلبت شحنة الكيماويات التي تستخدم في صناعة الأسمدة، ومقرها موزمبيق، قالت إنها طلبت الشحنة من خلال شركة (سافارو).

وفي لقاء مع رويترز في منزله بدمشق، قال حسواني إنه لجأ إلى شركة (انترستاتوس) القبرصية لتسجيل شركته، وهي الوكيل نفسه الذي قام أيضاً بتسجيل شركة (سافارو)، وإن الشركة الوكيلة قامت بنقل موقع تسجيل الشركتين إلى العنوان نفسه في اليوم نفسه. إلا أن حسواني قال إنه لا يعرف شيئاً عن (سافارو)، وإن أي صلات بينها وبين شركته ليست سوى محض صدفة بسبب لجوء الشركتين إلى الوكيل نفسه.

(رويترز)