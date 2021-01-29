شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني:جونسون يعمل بجد ولا يغفو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترددت أنباء عن استغراق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في النوم أثناء ساعات العمل، لكن مسؤولاً مقرباً منه نفى هذا الاتهام.

ورداً على سؤال من إذاعة «إل بي سي» البريطانية عما إذا كان جونسون يغفو خلال ساعات العمل، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف, إن رئيس الوزراء جونسون لا يأخذ قيلولة قصيرة يومياً أثناء عمله، ويعمل بجد بشكل لا يصدق خلال.

وأضاف جوف: «ليس لدي علم بأنه يفعل ذلك.. لا أعتقد أن هذه القصص صحيحة، كل ما رأيته من رئيس الوزراء، هو أنه يعمل طوال اليوم بجد واجتهاد. لا أعرف من أين أتت هذه القصة».

وأضاف: «رئيس الوزراء، مثلنا جميعاً، يركز على مدار الساعة على هزيمة هذا الفيروس (كورونا)». (رويترز)