شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يجري تعديلات بشأن استغلال الشهادات الوهمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أجرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، تعديلاتها النهائية على الجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، بعد أن انتهت من مناقشته تمهيداً لاعتماد التقرير ورفعه إلى المجلس لمناقشته.

وقال ناصر اليماحي إن اللجنة قامت بإجراء بعض التعديلات على الجدول المقارن لمشروع القانون الذي يتكون من 11 مادة بعد ورود بعض الملاحظات من أعضاء المجلس على مشروع القانون والتي تم طرحها خلال الاجتماع، وسيتم رفع التقرير النهائي بعد اعتماد التعديلات النهائية عليه للمجلس لمناقشته، مضيفاً أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.

وأكدت سارة فلكناز مقررة اللجنة، على أهمية مشروع القانون في التصدي لكل المخاطر التي تنتج عن قيام البعض بالسعي للحصول على شهادات علمية وهمية واستخدامها بشكل سيئ في مجالات العمل المختلفة والحصول من خلالها على وظائف في الجهات الحكومية والخاصة ما يضر بالمجتمع ويؤثر بشكل سلبي على قطاعاته، ويساهم في الحفاظ على بيئات العمل المتنوعة من أي خلل قد ينشأ من محاولة البعض الحصول على شهادات علمية وهمية للتعيين وممارسة مهن بعيدة عن مؤهلاتهم العلمية.