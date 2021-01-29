شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكية الشارقة» ترحب بطلبة الدراسات العليا لفصل ربيع 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

رحبت الجامعة الأمريكية في الشارقة، بطلبة دفعة فصل ربيع 2021، ويبلغ عددهم 80 طالباً وطالبة جدداً يبدأون دراستهم يوم 31 يناير. وكان مكتب الدراسات العليا في الجامعة الأمريكية بالشارقة قد نظم الأربعاء جلسات ترحيبية وتوجيهية افتراضية خاصة بطلبة الدراسات العليا، حضرها كبار مسؤولي الجامعة وأعضاء رابطة طلبة الدراسات العليا في الجامعة.

وتضمنت الجلسات لقاءات تناولت موضوعات مهمة مثل التسجيل والخطط الدراسية وسياسات الجامعة والخدمات المتاحة، كما أتيحت الفرصة للطلاب الجدد لحضور العديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت تتعلق بدعم تكنولوجيا المعلومات وأنظمة إدارة التعلم عن بعد وموارد المكتبة.

وفي حديثه عن أهمية الأسبوع التعريفي للطلبة الجدد، قال الدكتور محمد الطرهوني، نائب وكيل الجامعة للدراسات العليا: «من المهم للطلبة أن يتواصلوا مع منسقي برامجهم بشكل منتظم وأن يتعرفوا إلى سياسات الجامعة وإجراءاتها لخوض تجربة جامعية سلسة».

تقول سهيلة شاكوك، الطالبة خريجة الجامعة، خبير تقني في مجال البحث والتطوير، وعملت سابقاً مهندس مشروع في مجالي الهندسة الميكانيكية والبيئية: أنا مستعدة تماماً لبدء برنامج الماجستير في إدارة الأنظمة الهندسية في هندسة أمريكية الشارقة هذا الفصل، مضيفة: أكثر ما يعجبني في البرنامج هو جمعه لمجالي الهندسة والأعمال، وتوفيره لجميع المهارات المطلوبة التي تؤهلني لأشغل منصباً إدارياً رفيع المستوى في الصناعة.