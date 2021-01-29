البنتاجون: التوتر بين تايوان والصين يجب ألا يقود إلى " المواجهة"

محمد الفلاح - الجمعة 29 يناير 2021

صورة أرشيفية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، دعمها لحق تايوان في الدفاع عن نفسها، مشددة على أنه ما من سبب يدعو لأن يقود التوتر بينها وبين الصين إلى ”شيء مثل المواجهة“.

وتصريحات المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، هي أول تعليق لأحد المسؤولين العسكريين في إدارة الرئيس جو بايدن بشأن التوتر بين الصين وتايوان منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي. وهي تأتي في أعقاب تصريحات مسؤولين دفاعيين صينيين في وقت سابق من يوم الخميس، شددت على أن استقلال تايوان ”يعني الحرب“.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن ”الأنشطة العسكرية الأخيرة التي مارسها الجيش الصيني في مضيق تايوان تمثل إجراءات لازمة للتعامل مع الوضع الأمني الحالي هناك وحماية سيادة الدولة وأمنها القومي“.

وأضاف: ”هذا هو رد ملموس على التدخل الخارجي والاستفزازات المدبرة من قبل قوات ما يسمى استقلال تايوان“.

وتعد الصين، تايوان، إقليما تابعا لها وتعتقد أن حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيا تسير بالجزيرة نحو إعلان الاستقلال الرسمي.