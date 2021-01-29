مواجهات طرابلس اللبنانية.. المحتجون يحرقون مبنى البلدية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد التوتر إلى طرابلس اللبنانية مع تجدد الاحتجاجات بين المحتجين والقوى الأمنية، ما أدى إلى نشوب حريق في مبنى البلدية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن المحتجين انتقلوا من ساحة عبد الحميد كرامي إلى بلدية طرابلس، وبدأوا برشقها بالحجارة وقنابل المولوتوف مما أدى إلى نشوب حريق ضخم بداخلها.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الحريق داخل البلدية حيث بدت أيضا المستندات والأوراق مبعثرة على الأرض فيما تعرض جزء كبير منها أيضا للاحتراق.

وفي وقت سابق كانت أعلنت قوى الأمن عن نشوب حريق كبير في المحكمة الشرعية السنية جراء إلقاء قنابل مولوتوف، بخلاف سقوط "ثلاث قنابل يدوية داخل سراي طرابلس من دون وقوع إصابات".





وتستمر الاحتجاجات الشعبية لليوم الرابع على التوالي في طرابلس حيث يسجل مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين استخدم فيها القنابل المسيلة للدموع وإطلاق النار الحي، ما أدى إلى سقوط عشرات المصابين.