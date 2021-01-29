موجز الخليج 365 الاقتصادي.. انتفاضة الأسهم وطرح أرامكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

تجاوزت خسائر المراكز المدينة بالأسهم الأمريكية، نحو 70 مليار دولار، في ثورة جديدة يقودها المستثمرين الأفراد في وجه أباطرة وول ستريت.

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أنه سيكون هناك طروحات قادمة لبيع المزيد من أسهم شركة أرامكو النفطية في السنوات المقبلة.

نجح صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم من نوعه عالميا، في تحقيق أرباح ضخمة على مدار عام 2020 رغم تداعيات جائحة كورونا.



قال رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الخميس، إن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030.

يواجه حاكم مصرف لبنان، الذي كان يعدّ على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، اتهاما جديدا.. فهل هو ظالم أم مظلوم؟



تستهدف السعودية وفق رؤية المملكة 2030، أن تصبح العاصمة الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2030.

مأساة الكولبار، الذين يعملون في نقل البضائع المُهرَّبة على ظهورهم بين إيران وإقليم كردستان مأساة حالكة بسبب مخاطر المهنة.

قال خالد الحصان الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول)، الخميس، إن خطط طرح البورصة للاكتتاب العام سَتُعلن خلال العام الجاري.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف إنتاج حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط الخميس.

تتطلع لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي، إلى إطلاق الحدث الدولي الأبرز في العالم مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تسببت جائحة كورونا في أكبر هزيمة لأمريكا منذ 74 عاما، وأول انكماش للاقتصاد منذ عام 2009.

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، الخميس، أنه موّل 29 مشروعا في البحرين، بقيمة 19.5 مليار درهم (5.31 مليار دولار) خلال 47 عاما.

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الدين العالمي وصل على الأرجح إلى 98% من الناتج الاقتصادي في نهاية 2020.

وصلت نيوم السعودية إلى المراحل النهائية من المفاوضات لاختيار عملاق "حوسبة سحابية" يؤسس لخدمات المدينة فائقة التكنولوجيا.

