شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: تطوير الريف المصرى يُسجل فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تطوير الريف المصرى على ثلاث سنوات شيء غير مسبوق في الحياة العامة، موضحا أن التطوير في البنية التحتية مع رؤية شكل مغاير للريف المصرى.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، مع الإعلامى حسام الدين حسين، أن تطوير الريف المصرى طفرة كبيرة، منوها أنه لأول مرة يكون هناك تطوير شامل للريف المصرى وهو شيء يسجل في التاريخ بأن المصريين يحدثوا نقلة في حياتهم فى هذه المدة القصيرة.

وأشار أمين سر لجنة التنمية المحلية، إلى أن تنفيذ مبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة في فترة زمنية قياسية يؤكد إمكانية تحويل المستحيل إلى واقع.