شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الصحية بالبرلمان يوضح أنواع التحاليل الجديدة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة شئون الصحة بمجلس النواب، إن هناك بحثا علميا بأنه يمكن للأشخاص ممن لديهم كورونا في الجهاز الهضمى إجراء تحليل للبراز وعمل مسحة، لافتا إلى أن العالم يتجه لمسحة تظهر نتيجتها بعد ثلاث ساعات، كما أن هناك تحليلا جديدا عبر مسحة لنقطة دم لمعرفة وجود البروتين، وتظهر النتيجة في فترة من ربع إلى نصف ساعة، ويجرى عمله في الأماكن التي بها ضغط شديد مثل الجامعات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى حسام الدين حسين، أن التحاليل الجديدة موجودة في بعض المعامل في مصر، ولو حدث فتح للجامعات والمدارس والأماكن التي بها تزاحم يتم عمل التحليل، ومن يظهر إيجابيا يقوم بعمل PCR، وهو أسهل من المسحة عبر "البراز"، كما أنه أسرع وأرخص.



يذكر أن المسحة الشرجية كانت آخر تطورات الأبحاث العلمية لمواجهة فيروس كورونا، التي ما زالت تهدد الملايين حول العالم، فبعد الثورة العلمية التي شنتها الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم، والتي نجحت في الحصول على أكثر من لقاح فعال ضد فيروس كورونا، ابتكرت الصين مسحة جديدة أكثر دقة للكشف عن الإصابات وتحديدها للسيطرة على أعداد المصابين التي عادت للزيادة مع انطلاق فصل الشتاء.