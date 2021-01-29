شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مشاكل ذوى الاحتياجات على رأس أولوياتى بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هدى عبد الستار، عضو مجلس النواب وعضو "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، أنه يوجد في "التنسيقية" مؤيد ومُعارض، مؤكدة أنها ستهتم بمشاكل المُعاقين، باعتبار أن هذا الملف هو ملفها الأساسي.

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "إم بي سي مصر" اليوم الخميس، أن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" شكّلت لجانًا مثل الموجودة في البرلمان، وكل لجنة من هذه اللجان تختص بملفها لتحديد الملفات التي سيجرى العمل عليها.

ويعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التي تخص المجتمع.

فى سياق أخر، كانت أدانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كل ما تتعرض له مصر من تداخلات سافرة فى شأنها الداخلى.

​وأضافت مرثا محروس، فى بيان لها: "أدين وبشدة إصرار نواب الكونجرس الأمريكى على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى والادعاء أنهم أوصياء على حقوق الإنسان المصرى بل وعمل تكتل للبحث فى هذا الملف، بأى صفة يمارسون هذا التبجح السياسى، فالشعب المصرى لديه برلمانه ومؤسساته القادرة على الدفاع عن مصالحه، ويجب على الكونجرس الأمريكى أن يعلم أننا كنواب للشعب المصرى لن نقف مقيدى اليد فى الدفاع عن مصالح مصر وشعبها وسنتصدى لكل من يعتقد أنه يستطيع إخضاع مصر لمصالحه".