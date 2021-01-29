النائبة غادة على: تنسيقية شباب الأحزاب حالة سياسية أتمنى تواجدها بجميع الدول

شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على: تنسيقية شباب الأحزاب حالة سياسية أتمنى تواجدها بجميع الدول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب حالة سياسية تتمنى أن تتواجد في جميع دول العالم، مُشيرة إلى أن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعبت دورًا أساسيًا في تمكين الشباب".
وأضافت غادة علي، خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "إم بي سي مصر" اليوم الخميس، أن شباب "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بذلوا الكثير من الجهد حتى وصلوا إلى البرلمان.
وتابعت أنها من أسرة متوسطة وكانت تقدمت إلى "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، مثلها مثل غيرها من الذين انضموا إليها.
فى سياق أخر، كانت أدانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كل ما تتعرض له مصر من تداخلات سافرة فى شأنها الداخلى.
وأضافت مرثا محروس، فى بيان لها: "أدين وبشدة إصرار نواب الكونجرس الأمريكى على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى والادعاء أنهم أوصياء على حقوق الإنسان المصرى بل وعمل تكتل للبحث فى هذا الملف، بأى صفة يمارسون هذا التبجح السياسى، فالشعب المصرى لديه برلمانه ومؤسساته القادرة على الدفاع عن مصالحه، ويجب على الكونجرس الأمريكى أن يعلم أننا كنواب للشعب المصرى لن نقف مقيدى اليد فى الدفاع عن مصالح مصر وشعبها وسنتصدى لكل من يعتقد أنه يستطيع إخضاع مصر لمصالحه".