شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على: تنسيقية شباب الأحزاب حالة سياسية أتمنى تواجدها بجميع الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب حالة سياسية تتمنى أن تتواجد في جميع دول العالم، مُشيرة إلى أن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعبت دورًا أساسيًا في تمكين الشباب".

وأضافت غادة علي، خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "إم بي سي مصر" اليوم الخميس، أن شباب "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بذلوا الكثير من الجهد حتى وصلوا إلى البرلمان.

وتابعت أنها من أسرة متوسطة وكانت تقدمت إلى "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، مثلها مثل غيرها من الذين انضموا إليها.

فى سياق أخر، كانت أدانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كل ما تتعرض له مصر من تداخلات سافرة فى شأنها الداخلى.

وأضافت مرثا محروس، فى بيان لها: "أدين وبشدة إصرار نواب الكونجرس الأمريكى على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى والادعاء أنهم أوصياء على حقوق الإنسان المصرى بل وعمل تكتل للبحث فى هذا الملف، بأى صفة يمارسون هذا التبجح السياسى، فالشعب المصرى لديه برلمانه ومؤسساته القادرة على الدفاع عن مصالحه، ويجب على الكونجرس الأمريكى أن يعلم أننا كنواب للشعب المصرى لن نقف مقيدى اليد فى الدفاع عن مصالح مصر وشعبها وسنتصدى لكل من يعتقد أنه يستطيع إخضاع مصر لمصالحه".