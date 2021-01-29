شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يجرى داخل حزب الوفد بعد أنباء استقالة بهاء أبو شقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر داخل حزب الوفد الترتيبات التي تجرى داخل الحزب بعد أنباء استقالة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، حيث أشارت إلى وجود حالة من الغموض بشأن الاستقالة، ورجحت تأجيل انتخابات المكتب التنفيذى للحزب التى كان من المقرر إجرائها 4 فبراير القادم حال الإعلان عن استقالة أبو شقة رسميا.

وأشارت المصادر إلى أن اللائحة الداخلية للحزب تنص على أنه فى حالة استقالة رئيس الحزب يتولى السكرتير العام تسيير الأعمال ودعوة الهيئة الوفدية لانتخاب رئيس جديد خلال 60 يوما، كما لفتت إلى أن اجتماع الهيئة العليا فى 4 فبراير القادم قائم حتى الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات على المكتب التنفيذى، والذى يضم السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وأمين صندوق الحزب، نواب رئيس الحزب وينتخب من الهيئة العليا .

وكانت مصادر برلمانية، قد كشفت أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، يعتزم تقديم استقالته من رئاسة حزب الوفد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن ثوابت بهاء أبو شقة الوطنية تقتضي عليه ترك الحزب الآن بعد مسيرة كبيرة من العطاء، رغم المناقشات الدائرة الآن معه من قبل بعض قيادات الحزب من أجل إثناؤه عن هذا القرار.