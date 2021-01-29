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السودان: 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 8ر26 ألف حالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و6 وفيات، فيما شفيت 115 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان صدر اليوم الخميس عن التقرير الوبائي ليوم أمس أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 26 ألفا و898 حالة، بينها 1798 وفاة، و21 ألفا و155 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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