حريق في سراي طرابلس وإلقاء المزيد من القنابل داخلها وارتفاع عدد الجرحى

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

اندلع حريق مساء اليوم الخميس في المحكمة السنية الشرعية داخل السراي في مدينة طرابلس شمال لبنان جراء إلقاء عبوة مولوتوف من قبل المحتجين، الذين ألقوا 3 قنابل يدوية إضافية داخل السراي وارتفع عدد الجرحى إلى 102.

وتوجهت فرق الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق.

وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى سقوط " ثلاث قنابل يدوية حربية إضافية داخل سراي طرابلس دون وقوع إصابات بين العناصر".

وتساءلت قوى الأمن الداخلي "أمام هذه الاعتداءات المتكررة بالقنابل اليدوية والمولوتوف وغيرها نسأل الرأي العام والمراقبين عن بُعد وعن قُرب ما هو المطلوب أو المقصود؟".

في المقابل ألقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بكثافة ما أدى إلى ابتعاد المحتجين عن محيط السراي. وانتشرت آليات الجيش اللبناني في ساحة عبد الحميد كرامي في المدينة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل" 5 جرحى حتى الساعة إلى مستشفيات المنطقة و97 مصاب تم إسعافهم في المكان".

من جهة أخرى انطلقت مسيرة راجلة في مدينة صيدا جنوب لبنان مساء اليوم الخميس جابت شوارع المدينة، وردد المشاركون في المسيرة هتافات تدعو إلى التضامن مع طرابلس.

واستمرت المواجهات في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس وعند المدخل الرئيسي المؤدي إلى داخل سرايا طرابلس، بين المحتجين والقوى الامنية.

وكانت مواجهات اندلعت ليل أمس الأربعاء بين المحتجين والقوى الأمنية في مدينة طرابلس أسفرت عن مقتل مواطن من بين المحتجين وسقوط 226 جريحاً من المدنيين والعسكريين.