لبنان: 3497 إصابة و68 وفاة جديدة في 24 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحصت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الخميس، 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الفيروس، أنها رصدت أيضا 68 وفاة جديدة في الفترة نفسها، ما يرفع عدد الوفيات إلى 2621 منذ 21 فبراير 2020.

كما بلغت مجموع الإصابات بمرض كوفيد-19 ما مجموعه 293157.

ويشهد لبنان حالة طوارئ صحية منذ 14 يناير الحالي، تقضي بإغلاق البلاد بشكل كامل ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات. ومدد الإغلاق حتى 8 فبراير المقبل، في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات بالفيروس سجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية الشهر الجاري، ما ولد ضغطا كبيرا على المنشآت الصحية.

ويتوقع أن تبدأ عملية التطعيم ضد الجائحة في لبنان في فبراير المقبل.