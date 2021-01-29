أوروبا تقر مبادئ لتوحيد شهادات التطعيم ضد كورونا

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أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على مجموعة من المبادئ لتوحيد شهادات التطعيم ضد مرض كوفيد-19 التي بدأ بعضها بالفعل باستخدامها.

وتشير "المبادئ الإرشادية"، التي تبنتها الدول الـ27 ، إلى أن الشهادات تشكّل "بالدرجة الأولى" أدلة على تلقي التطعيم الموحد "لغايات طبية"، وأنه يمكن للدول الأعضاء أن تحدد لها لاحقا استعمالات "لأسباب أخرى".

وتأمل بعض الدول، على رأسها اليونان، بأن تخول تلك الشهادات لحامليها السفر. لكن دولا أعضاء أخرى لا تزال مترددة وترى أن الوقت مبكر لقرار مماثل خاصة مع ضعف نسبة من تلقوا اللقاح في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوثيقة، التي تبنتها دول التكتل، أن الشهادة الموحدة ضرورية من وجهة نظر طبية في حال أراد شخص تلقي جرعة ثانية من اللقاح في بلد مختلف، أو في حال ظهرت عليه آثار جانبية إثر تطعيمه.

وتهدف "المبادئ التوجيهية"، التي تبنتها دول الاتحاد، وهي غير إلزامية، إلى إقرار "تبادلية" الشهادات، أي "توحيد" محتواها وتضمينها "حدا أدنى من المعطيات".

وتتواصل النقاشات بين الدول في إطار الشبكة الأوروبية "إي-هيلث" التي تجمع السلطات المختصة من كل بلد في مجال رقمنة الصحة.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس "نحتاج إلى مقاربة مشتركة بخصوص شهادات التطعيم"، وعبرت عن رغبتها في "متابعة التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوسيع هذه الأداة إلى المستوى العالمي".

ووفق المفوضية الأوروبية، أعلنت 11 دولة عضوا استعمال هذه الشهادات، فيما تعتزم سبع دول أخرى استعمالها.

وأعطيت حتى الآن أكثر من 10,6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي.