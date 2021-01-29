طفلة تتعرض للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض من طرف أحد أبناء جيرانها

جدة - عبدالحي حسين - قالت ولاية أمن طنجة، إنها أوقفت المشتبه فيه في قضية تعرض طفلة للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، من طرف أحد أبناء جيرانها بمدينة طنجة.

وأوضحت ولاية أمن طنجة، أنها تفاعلت بسرعة وجدية، مع صور منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء 27 يناير الجاري، تظهر فيها طفلة تحمل جروحا على مستوى الوجه، ومشفوعة بتعليقات تدعي بأنها تعرضت للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض من طرف أحد أبناء جيرانها بمدينة طنجة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمنطقة أمن طنجة المدينة، ويتعلق موضوعها بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين، حيث تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 28 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

هذا، وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.