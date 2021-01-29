نوفافاكس: لقاحنا ضد كورونا فعال بنسبة 89%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة ”نوفافاكس“ الطبية الأمريكية، أن لقاحها ضد ”كوفيد-19″، أظهر فعالية بنسبة 89.3% خلال المرحلة الثالثة من تجربة سريرية شملت أكثر من 15 ألف شخص.

وقال المدير التنفيذي للشركة ستانلي إرك، إن ”ان في إكس-كوف2373 يمكن أن يلعب دورا مهما في حل أزمة الصحة العامة العالمية الحالية“.

لكن أظهرت النتائج أن اللقاح أقل فعالية بكثير ضد نسخة ”كوفيد-19“ المتحورة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا وتنتشر سريعا حول العالم.

وأعلنت شركة نوفافاكس، في نوفمبر الماضي، أن لقاحها الخاص بفيروس كورونا، حصل على موافقة عاجلة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفي ديسمبر، كشفت الشركة أنها بدأت تجربة المرحلة الأخيرة على لقاحها، بعد تأجيلها مرتين بسبب مشاكل تتعلق بتوسيع نطاق عملية التصنيع.