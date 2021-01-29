شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار فى الوقت.. طفرة القطار الكهربائى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستثمار في الوقت.. هذا ناتج إضافى لما تحققه مشروعات النقل التى شرعت الدولة في تنفيذها خلال آخر 6 سنوات سواء شبكة الطرق الجديدة أو مشروعات الجر الكهربائى التى تواصل تنفيذها، وذلك بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة. ويرصد ”الخليج 365”، فارق الوقت في الرحلات الذى تحققه هذه المشروعات الجديدة من خلال استعراض بعض نماذج الطرق ومشروعات الجر الجديدة.

القطار الكهربائى من تلك المشروعات، فمشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام ـ العاصمة الإدارية الجديدة ـ العاشر من رمضان والممتد بطول 90 كم والمصمم بسرعات 120 كم/ س والمخطط افتتاحه وتشغيله للجمهور نهاية العام الجارى سيخفض زمن الرحلة من القاهرة إلى العاشر من رمضان لتصل 45 دقيقة تقريبا وهو نص الوقت الذى تستغرقه الرحلة حاليا بالسيارة.

