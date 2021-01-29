شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن استئناف حركة الخط الثانى دون التوقف بمحطة البحوث لحين سحب الأدخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توقف حركة القطارات بمحطة مترو البحوث بالخط الثاني مع إخلاء المحطة من الركاب، نظراً لتصاعد أدخنة بشكل كثيف من داخل إحدى الغرف برصيف المحطة.

وأضافت شركة المترو، فى بيان لها، أنه جرى استئناف حركة القطارات بالخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين، وعدم التوقف فى محطة البحوث فقط، لحين سحب الأدخنة من المحطة.

وأكدت شركة المترو، أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان الدخان وجارى العمل على كشف سبب تصاعد الأدخنة وعودة عمل المحطة إلى طبيعتها، مؤكدين أن حركة القطارات تعمل بشكل طبيعى بالخطين الأول والثالث بكامل طاقتها وبانتظام ولا يوجد بهما أى أعطال.

وكان نفى المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة المترو، نشوب حريق داخل محطة مترو البحوث، لافتا إلى أن الحريق خارج المحطة، وجرى غلقها بسبب تسرب الأدخنة إلى داخلها من هواية المحطة.

وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو لـ"الخليج 365"، أنه تم إيقاف حركة الخط الثانى كإجراء احترازى بسبب الأدخنة لحين سحبها.