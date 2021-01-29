شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الوسطى الأمريكية: تحليق قاذفة B52 بالخليج يهدف لتعزيز الشراكة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن القيادة الوسطى الأمريكية تنشر صورا لتحليق قاذفات بي 52 فوق الخليج. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن تحليق قاذفة B52 يهدف لتعزيز الشراكات بالمنطقة واستعراض قوة السلاح الجوي الأمريكي.

وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية ،أن طائرات أمريكية شاركت في مهمة تحليق B52 بالمنطقة إضافة للقوات الجوية السعودية.

وتابعت القيادة الوسطى الأمريكية: تحليق قاذفة B52 في المنطقة لتعزيز الشراكات واستعراض قوة السلاح الجوي.