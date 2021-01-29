شكرا لقرائتكم خبر عن سحب الأدخنة المتسربة لـ"مترو البحوث" من الخارج لإعادة حركة الخط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لشركة المترو أن الشركة تعمل على سحب الأدخنة التى تسربت لمحطة البحوث بالخط الثانى من حريق خارجها من خلال أحد الهوايات من أجل إعادة حركة القطارات التى تم إيقافها بسبب الانتشار الكثيف للأدخنة القادمة من الخارج.

وأضاف العضو المنتدب لشركة للمترو لـ"الخليج 365" أن الحريق خارج المحطة ولا علاقة لشركة المترو بها، متابعا: "يبدو أنه تسرب من الهواية المجاورة للمحطة كونه بجوارها"، نافيا علاقته بشركة المترو.

ونفى االعضو المنتدب لشركة المترو نشوب حريق داخل محطة مترو البحوث، لافتا إلى أن الحريق خارج المحطة، وتم غلقها بسبب تسرب الأدخنة إلى داخلها من هواية المحطة.

وأشار العضو المنتدب لشركة المترو إلى أنه تم إيقاف حركة الخط الثانى كإجراء احترازى بسبب الأدخنة لحين سحبها.