شكرا لقرائتكم خبر عن غدا غلق طريق الفيوم من ميدان الرماية 3 أيام من 12 مساء لـ 7 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بكباري المشاه التي يتم تنفيذها بطريق الفيوم أمام مدينة الضباط بمنطقة الرماية، وبوابه خوفو بحدائق الأهرام وبوابة أحمس بحدائق الأهرام ضمن مشروع تطوير طريق الفيوم، والذي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية، فإنه سيتم البدء فى رفع وتركيب الباكيات المعدنية وهي (الجسم المعدني للكوبري) الخاصة بـ 3 كباري مشاه بالمواقع المشار إليها لتثبيتها على القواعد الخرسانية الخاصه بكل كوبري .



وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لطريق الفيوم في الاتجاهين (كل اتجاه على حدا) لمدة 3 أيام، ابتداءً من صباح يوم الجمعة 29/1/2021 وحتى صباح يوم الأحد 31 /1 /2021 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا فقط.



من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية قد أعدت التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية على النحو التالي:

أولا: (أثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية فقط )

سيتم غلق طريق الفيوم امام حركه سير المركبات في هذا الاتجاه تحديدا من امام فتحه الدوران الكائن بطريق الفيوم والمواجهة لبوابه احمس على أن يتم تحويل حركه سير المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية الى الاتجاه الاخر (القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم بعد نقل حركه السير الأصلية في هذا الاتجاه .

كما سيتم سير المركبات عن طريق الدخول من خلال فتحه الدوران المشار اليها ثم استكمال السير اتجاه ميدان الرماية حتى تجاوز مواقع الاعمال ب كباري المشاة ثم العودة مره اخرى للاتجاه الاصلي لطريق الفيوم( القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية ) من خلال السير بفتحه الدوران بالجزيرة الوسطى بطريق الفيوم والتي سيتم استحداثها بالمنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينه ضباط القوات المسلحة بالرماية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الاعمال.

وأوضح انه فيما يخص حركه سير المركبات بالاتجاه القادم من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الاهرام فسوف يتم السير (اجباري يمينا ) اتجاه الطريق البطيء المجاور لمنطقه التجنيد وحدائق الاهرام واستكمال السير بالطريق البطيء حتى تجاوز مواقع الاعمال بكباري المشاة ثم العودة مره اخرى للاتجاه الاصلي ( طريق الفيوم القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم ).

ثانيا...( اثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه طريق الفيوم )

فسوف يتم غلق طريق الفيوم في هذا الاتجاه تحديدا من امام المنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينه ضباط القوات المسلحة بالرماية على ان يتم تحويل حركه سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الاهرام الى الطريق البطيء الكائن خلف القاعدة الخرسانية الخاصة بكوبري المشاة الاول وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده لسير المركبات ثم استكمال السير اتجاه مناطق حدائق الاهرام بالطريق البطئ والعودة مره اخرى للاتجاه الاصلي بطريق الفيوم ( القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم ) بعد تجاوز مواقع اعمال كباري المشاة.

ثالثا : حركه سير المركبات القادمة من ميدان الرماية و طريق إسكندرية الصحراوي وترغب في الدوران والعودة اتجاه ميدان الرماية و ميدان النصر و شارع الاهرام تقوم بالدوران من فتحة الدوران المستحدثة بالمنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينه ضباط القوات المسلحة بالرماية المشار اليها بعد تجهيزها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصبح ما يقرب من 30 م لتعمل كفتحه دوران مزدوجة .

وأشار محافظ الجيزة ان الشركة المنفذة ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لفصل حركه سير المركبات في بدايه ونهاية التحويلة المرورية في الاتجاهين عن طريق وضع فواصل نيوجيرسي فايبر ومحددات فسفوريه بالإضافة الى طواحين ضوئية وحواجز عاكسة وكافة وسائل الامن الصناعي لضمان عدم التعارض والتداخل في اتجاهات السير والحفاظ على امن وسلامه المواطنين كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعه الحالة المرورية اثناء الاعمال لتيسير الحركة المرورية.